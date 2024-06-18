نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غدا الأربعاء على ستاد الكلية الحربية.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والمقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة.



جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الزمالك والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد.

فاز فريق المصرى البورسعيدى على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 42 نقطة فى المقابل يأتي الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.