نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مصطفى: مصر تنظم بطولة العالم لكرة اليد تحت 23 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عن وعده بمنح مصر شرف تنظيم بطولة العالم تحت 23 سنة. وجاء ذلك خلال حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العظماء بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة وإتحاد كرة اليد أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل دعم القادة السياسية للوصول بالرياضة المصرية للعالمية على مستوى تنظيم البطولات وتحقيقها. وشهد حفل التوقيع حضور كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولو الشركة المتحدة للرياضه المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى ونائبه سيف الوزيرى.