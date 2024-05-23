نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يبلغ نجمه بالرحيل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقفها النهائي من رحيل بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الاستماع لطلبات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وأبدى جوميز عدم احتياجه لاستمرار بعض الأسماء داخل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم، وضرورة ضم بعض الصفقات الجديدة.

الزمالك يقرر رحيل نداي

وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" تم إبلاغ إبراهيما نداي محترف الفريق، برحيله نهائيا نهاية الموسم الجاري".

وتابع:" لن يتم تفعيل بند الموسم الأخير في عقد اللاعب السنغالي، خاصة وأنه يتقاضى 900 الف دولار كراتب سنوي".

وعن أزمة فك القيد تحدث:" فتحنا خطوط مفاوضات مع محامي المهاجم المغربي خالد بو طيب، للاتفاق حول جدولة مستحقات اللاعب، قبل الوصول إلى موعد الانتقالات الصيفية القادمة".