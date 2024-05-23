نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحل فريق النصر، ضيفا ثقيلا على حساب فريق الرياض، اليوم الخميس 23 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل النصر في الجولة الماضية له مع فريق الهلال، بنتيجة هدف لكل فريق.

تُقام المباراة بين فريقي النصر والرياض في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.