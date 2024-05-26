نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالصور".. مصطفى شوبير يفاجئ حارس مرمى الترجي عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب غالي في خزينة البطولات الإفريقية، عقب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه، متربعا على عرش القارة السمراء.

وفاز صاحب الأرض والجمهور النادي الأهلي، بهدف دون رد قي إياب المباراة النهائية بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب.

- شوبير يواسي حارس الترجي

وقام مصطفى شوبير عقب انتهاء المباراة بالتوجه إلى أتوبيس نادي الترجي، ليحيى حارس مرمى الترجي أمان الله مميش ويواسيه بعد الهزيمة أمام الأهلي.

وعقب نزول شوبير مت سيارة الفريق، سأله أحد الصحفيين عن أفضل ولما حارس في بطولة إفريقيا رد دون تردد أمان الله".

على جانب أخر، نفى مصطفى شوبير بشكل قاطع ما يتردد عن وجود أزمة داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب استبعاد الحارس الأساسي للفريق، محمد الشناوي بعد عودته من الإصابة.