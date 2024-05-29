ضياء السيد: أتمنى حل أزمات المنتخب قبل بداية الأجندة الدولية لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ضياء السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تمنيه بحل أزمات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل بداية فترة الأجندة الدولية المقبلة.

تصريحات ضياء السيد عن أزمات منتخب مصر

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ربنا يوفق المنتخب ويستطيع الفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

وتابع: "استعداد منتخب مصر سيكون من الأربعاء، وأتمنى أن تكون هناك قراءة وتحليل جيد لمباراتي منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

وأردف: "كانت هناك أحداث كثيرة على المنتخب في الفترة الماضية، أرجو أن تنتهي قبل بداية الموعد الرسمي للأجندة الدولية، حتى لا يكون هناك ثغرات في الاستعداد".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن لا تحتاج توجيه رسائل، أثق في أن الأمور ستسير على أفضل ما يكون، من خلال الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين".