يورو 2024.. 8 مدربين أجانب وسيطرة وطنية والطليان الأكثر حضورًا

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أحمد جودة - القاهرة - يسيطر المدربين الوطنيين على منتخبات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق بعد أيام قليلة في ألمانيا وتحديدًا يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

8 مدربين أجانب وسيطرة وطنية في يورو 2024

ويقود 16 مدربًا وطنيًا منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مقابل 8 مدربين أجانب فقط في البطولة القارية.

وتشمل قائمة المدربين الوطنيين في يورو 2024 كلا من الفرنسي ديديه ديشامب، والإنجليزي جاريث ساوثجيت، والكرواتي زلاتاكو داليتش، والإيطالي لوتشيانو سباليتي، والإسباني لويس دي لافونتي، والألماني جوليان ناجلسمان، والصربي دراجان ستويكوفيتش.

وتضم قائمة المدربين الوطنيين أيضًا التشيكي إيفان هاشيك، والسلوفيني ماتياز كيك، والبولندي ميشال بروبيرز، والأوكراني سيرجي روبيروف، والهولندي رونالد كومان، والروماني إدوارد يوردانيسكيو، والسويسري مورات ياكين، والدنماركي كاسبر هيولماند، والاسكتلندي ستيف كلارك.

أما المدربين الأجانب في يورو 2024 والبالغ عددهم 8 مدربين يتصدرهم الإيطالي ماركو روسي مدرب منتخب المجر، والفرنسي ويلي سانيول مدرب جورجيا، والإيطالي فرانشيسكو كالزونا الذي يقود منتخب سلوفاكيا، ومواطنه دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب النمسا.

وتشمل قائمة المدربين الأجانب أيضًا الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، والبرازيلي سيلفينيو مدرب منتخب ألبانيا، بالإضافة إلى الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا، والألماني رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا.

ويعد المدربين الطليان الأكثر حضورًا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 حيث يتواجد 5 مدربين يحملون الجنسية الإيطالية بالبطولة، فيما يأتي في المرتبة الثانية ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ويمثل كلا منهما مدربين بالبطولة القارية.