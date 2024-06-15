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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء عن وجود اهتمام أوروبي بالتعاقد مع سعود عبدالحميد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رد فعل الهلال السعودي بعد العروض الأوروبية لضم نجمه

وأوضحت التقارير أن هناك عدة أندية ترغب في ضم سعود عبدالحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، أبرزها أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة اليوم، أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت فتح المناقشات مع سعود عبدالحميد خلال الفترة القادمة من أجل تجديد عقده وبقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان سعود عبدالحميد قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في صفقة انتقال حر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع نادي اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2021-2022.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم بعد أن حصد 96 نقطة، فيما فاز بلقبي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، للموسم ذاته.