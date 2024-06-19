نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. البرتغال يخطف فوزًا ثمينًا أمام التشيك في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب البرتغال الأول فوزًا ثمينًا أمام نظيره التشيك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة البرتغال والتشيك في كأس أمم أوروبا

أرسل رافائيل لياو لاعب البرتغال في الدقيقة 8 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو برأسية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأطلق برونو فيرنانديز لاعب البرتغال في الدقيقة 24 تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.

ومرر برونو فيرنانديز لاعب البرتغال في الدقيقة 32، تمريرة بينية رائعة، وصلت إلى زميله رونالدو الذي استقبلها بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى التشيك.

وسدد كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال في الدقيقة 44، تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جيندريش ستانيك.

وسجل لوكاس بروفود أول أهداف اللقاء لصالح التشيك في الدقيقة 62، بعد تمريرة من كوفال إلى بروفود الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دييجو كوستا.

وأحرز روبن هراناك بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح البرتغال في الدقيقة 70، بعد عرضية من فيتينها إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نونو مينديز برأسية، تصدى لها الحارس جيندريش ستانيك ثم ارتطمت بقدم هراناك وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح البرتغال في الدقيقة 86، سجله ديوجو جوتا، وذلك لوجود تسلل على كريستيانو رونالدو المتداخل في اللعبة.

وتمكن فرانشيسكو كونسيساو من تسجيل الهدف الثاني لصالح البرتغال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 2+90، بعد عرضية أرضية من بيدرو نيتو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم مدافع التشيك ليتابعها كونسيساو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.