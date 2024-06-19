نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام التشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام التشيك في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات باليورو 2024.

وتمكن رفاق كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي البرتغال كل من روبن هراناك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو في الدقيقتين 70 و2+90، فيما سجل لوكاس بروفود هدف التشيك الوحيد عند الدقيقة 62.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة برفقة منتخبات تركيا، التشيك، جورجيا.

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام التشيك

1- تركيا: 3 نقاط.

2- البرتغال: 3 نقاط.

3- التشيك: 0 نقاط.

4- جورجيا: 0 نقاط.