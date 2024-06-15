نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيابات تضرب الزمالك أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك عددًا من الغيابات في مباراته المقبلة ضد المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الغيابات تضرب الزمالك أمام المصري

وأكد مصدر داخل النادي أن فرص مشاركة شيكابالا وأحمد فتوح في المباراة المقبلة ضد المصري البورسعيدي ضئيلة للغاية، حيث يخضع اللاعبان حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصاباتهما الأخيرة.

وأضاف المصدر أن مصطفى الزناري قد يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، وتُبذل جهود كبيرة لتجهيز سيف الدين الجزيري للمباراة القادمة، في ظل تراجع مستوى ناصر منسي وعدم عودة سامسون أكينيولا من بنين في الفترة الأخيرة.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.