كولر يترقب عودة ثنائي الأهلي للقائمة أمام الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة ثنائي الفريق، أكرم توفيق ومحمد هاني، إلى القائمة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في دوري Nile، بعد غيابهما عن مباراة الأمس أمام فاركو.

مصير أكرم توفيق ومحمد هاني من مباراة الاتحاد السكندري

حقق النادي الأهلي فوزًا على فاركو بنتيجة 2-0، حيث سجل إمام عاشور هدفي المباراة التي جرت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 11 من دوري Nile.

يحل النادي الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري. ينتظر كولر موقف أكرم توفيق ومحمد هاني من المشاركة في المباراة.

تغيب محمد هاني عن لقاء فاركو بسبب احتفاله بحفل زفافه وحصوله على إذن من الجهاز الفني. فيما اُستبعد أكرم توفيق بقرار من الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد أبو الوفا، بعد شكواه من آلام في الركبة.

يترقب أكرم توفيق نتيجة الأشعة التي خضع لها لمعرفة موقفه من لقاء الاتحاد. من المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي في مران اليوم لحسم موقفه من المشاركة في المباراة.