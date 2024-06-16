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أحمد جودة - القاهرة - سيكون القائد ألفارو موراتا ورودري، نجما منتخب إسبانيا، جاهزين لقيادة الفريق خلال لقائه المرتقب مع منتخب إيطاليا يوم الخميس القادم في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

موراتا ورودري جاهزان لقيادة إسبانيا أمام إيطاليا في يورو 2024

وتعرض الثنائي لإصابة بسيطة خلال فوز إسبانيا 3 / صفر على كرواتيا، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة، ليضطرا للخروج من ملعب المباراة.

وقال موراتا في تصريحات صحفية "سأكون جاهزا لمواجهة إيطاليا. لقد كانت مجرد كدمة".

من جانبه، صرح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني "كان رودري متعبا، وعانى من شد عضلي ولكن الأمر ليس سيئا. نأمل أن يكون الجميع لائقا للمباراة القادمة".