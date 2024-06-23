عاجل.. شوبير: أزمة تضرب حراسة مرمى الأهلي خلال أيام

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي أحمد شوبير، قلق جماهير الأهلي حول وجود أزمة بشأن مركز حراسة المرمى في الفريق خلال أيام قليلة.

أزمة في حراسة مرمى الأهلي

قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو “أون سبورت إف إم”، أنه هناك أزمة ستضرب مركز حراسة مرمى الأهلي بالفترة المقبلة.

وأوضح شوبير: “لا أتحدث في نقطة مشاركة محمد الشناوي أو مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ولكن الموضوع مختلف تمامًا لأن حمزة علاء سيذهب للمشاركة مع المنتخب الأولمبي كما أن مصطفى مخلوف يعاني من الإصابة”.

وتابع: “سيتم اتخاذ قرار مفاجئ خلال أيام في الأهلي يخص حراسة مرمى الفريق، بسبب وجود نقص في هذا المركز".

ويتأهب فريق الأهلي، لملاقاة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في قمة الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.