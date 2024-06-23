برشلونة يفاوض مانشستر سيتي من أجل كانسيلو

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مسؤولو نادي برشلونة، مفاوضات جادة مع مانشستر سيتي من أجل حسم موقف الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو بعد انتهاء فترة إعارته للفريق الكتالوني.

برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر سيتي لتجديد إعارة كانسيلو

أكد لويس روخو الإعلامي التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي برشلونة يستعد لبدء التفاوض مع مانشستر سيتي من أجل تجديد إعارة كانسيلو.

وقال لويس أن برشلونة يريد استمرار كانسيلو بين صفوفه في فترة إعارة أخرى للموسم المقبل.

وأشار إلى أن مانشستر سيتي يتمسك ببيع كانسيلو إلى برشلونة بشكل نهائي، ويطلب الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 25 - 30 مليون يورو.

ويرى مسؤولو برشلونة أن الرقم المطلوب من مانشستر سيتي لبيع كانسيلو، لا يمكن تحمله في الوقت الحالي، وبالتالي هناك خلاف على الصفقة.