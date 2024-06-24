نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات برشلونة لحسم صفقة نجم منتخب البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تجديد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو.

وقال لويس روخو صحفي " ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيبدأ المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل كانسيلو.

تطورات مفاوضات برشلونة لحسم صفقة نجم منتخب البرتغال

‏وأضاف روخو:"برشلونة يُريد إعارةً أخرى بينما مانشستر سيتي يتمسك بالبيع ويطلب 25-30 مليون يورو وهو رقمٌ لا يستطيع برشلونة تحمله في الوقت الحالي".

يذكر أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد يريد الإبقاء على جواو كانسيلو ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم القادم.

