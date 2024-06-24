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أحمد جودة - القاهرة - يستعد بارناباس فارجا لاعب منتخب المجر، لإجراء عملية جراحية، بعد إصابته القوية خلال مباراة اسكتلندا، مساء الأحد، في ختام دور المجموعات لليورو.

بارناباس فارجا يخضع لعملية جراحية بعد الاصابة الغامضة

وقال ماركو روسي مدرب منتخب المجر في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية "سيخضع فارجا لعملية جراحية لأنه أصيب بكسر في وجنته".

وأضاف "لا أعرف هل اصطدم بحارس المرمى أم بلاعب آخر، لقد كان الأمر مربكا، وكانت هناك مراجعة من تقنية الفيديو".

ونوه "لقد قال اللاعبون إن فارجا لم يكن واعيا، وكان الجميع يشعر بالقلق بشأن حالته، وتأخر الأطباء قليلا في الدخول لعلاجه، ربما لم يدركوا خطورة الأمر، ولحسن الحظ أن حالته ليست خطيرة".

وفازت المجر على اسكتلندا، بهدف دون رد، من توقيع كيفين كسوبوت، ليبقي على حظوظ منتخب بلاده في التأهل لثمن النهائي بين أفضل ثوالث.

واحتاج فارجا إلى علاج طويل على أرض الملعب بعد اصطدامه بأنجوس جان حارس مرمى اسكتلندا، في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ولم يُعرف بعد حجم الإصابة التي عانى منها، ولكن سرعان ما أشار لاعبو المجر إلى معاناته من إصابة قوية، ليغادر أرض الملعب على محفة.

