نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يبدأ مغامرته مع فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ مغامرته مع نادي ​فنربخشة​ التركي بعدما وقّع معه مؤخرًا على عقد لمدّة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي عبر منصة " إكس " فيديو لحظة استعداد مورينيو واللاعبين لبدء المعسكر الصيفي للموسم المقبل.

مورينيو يبدأ مغامرته مع فنربخشة

ويلعب فريق فنربخشة الشهر المقبل في تصفيات دوري أبطال أوروبا حيث عليه خوض ثلاثة أدوار تأهيلية قبل التأهل إلى دور المجموعات.

وكان مورينيو قد وقع على عقد لمدّة سنتين وسيحصل على راتبٍ قدره 10 ملايين يورو في الموسم الواحد مع الكناري.