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أحمد جودة - القاهرة - اعترف مدرب منتخب كولومبيا، نيستور لورنزو، أن لاعبيه يشعرون بالحماس للفوز بكوبا أمريكا، لكنه عاد وأقر بأنه ولاعبيه يحاولون عدم التفكير في عدم الخسارة ل23 مباراة متتالية، وحالة الزخم بشأن الفريق "لأن المرشح لا يفوز أبدا تقريبا".

وقال المدرب الأرجنتيني: "أي فريق يتم تصنيفه كمرشح لديه فرص وفيرة"، خلال مؤتمر صحفي من هيوستن قبيل مواجهة باراجواي، حضره أيضا المهاجم الكولومبي جون كوردوبا.

مدرب كولومبيا: المرشح لا يفوز أبدا

وأكد "الأمر لا يتعلق بالأمل، فهو لدينا جميعا. الفكرة تكمن في أن المرشح الأوفر حظا لا يفوز أبدا تقريبا. أي فريق يواجهونه يعتبرونه مرشحا. لا أقول حتى للاعبين أن نفكر في كل مباراة على حدة، بل نسير كرة بكرة. هكا تفوز بالمباريات".

وأضاف المدرب أنه يعلم أن الفريق لديه التزام داخلي مفاده أن "كوبا أمريكا بطولة مهمة جدا، لكن يجب أن نتطور يوميا، ونقطع خطوة إضافية من أجل التصفيات المؤهلة للمونديال".

وحول ما إذا كانت كوبا أمريكا اختبارا له كمدرب لكولومبيا، التي فازت ب8 مباريات على التوالي، بعد توليه المسئولية قبل عامين، أكد أن الهدف هو "الفوز بكل مباراة".

