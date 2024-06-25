نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمساعدة اليونايتد.. برشلونة يقترب من توقيع ذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف البارسا للموسم الجديد.

وتمنع الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلوجرانا، من التعاقد مع صفقات جديدة هذا الصيف بمبالغ ضخمة.

- نجم اليونايتد قريب من البارسا

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن قام مسؤولو نادي مانشستر يونايتد، بالتواصل مع إدارة برشلونة وعرض خدمات الإنجليزي جادون سانشو، على البارسا.

وتابعت الصحيفة، أن تدعيم مركز الجناح الهجومي من أولويات تدعيم البارسا هذا الصيف، حيث يراقب الثنائي نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو) ولويس دياز (ليفربول)، ولكن ستكون صفقات ضخمة ماديا وتلزم رحيل أحد النجوم البارسا لإتمامها.



وأوضحت، التعاقد مع خيار سانشو على سبيل الإعارة سيكون مناسبا جدا للبارسا، في ظل استعداد اللاعب لتخفيض راتبه.

وأختتمت، أن مانشستر يونايتد يوافق الآن على إعارة سانشو، بعد أن رفض كل من بوروسيا دورتموند ويوفنتوس دفع 60 مليون يورو لضمه.

