منتخب النمسا يحقق فوزًا قاتلًا على هولندا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب النمسا في تحقيق فوز قاتل على نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة اليورو 2024 بنتيجة 3/2.

وتقدم منتخب النمسا في المباراة عن طريق دونيل مالين نجم المنتخب الهولندي بعدما سجل الهدف الأول بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وعدل المنتخب الهولندي النتيجة مع بداية شوط اللقاء الثاني عن طريق كودي جاكبو جناح الفريق بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لتستمر محاولات المنتخب النمساوي من أجل تسجيل هدف التقدم مرة أخرى، حتى نجحوا عند الدقيقة 59 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الثاني لهم عن طريق رومانو شميد برأسية رائعة.

وتمكن ممفيس ديباي مهاجم المنتخب الهولندي من تعديل النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

إلا أن اصرار النمسا على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط جعلهم قادرين على تسجيل الهدف الثالث لهم عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء عن طريق مارسيل سابيترز قائد الفريق ونجم بروسيا دورتموند بتصويبة صاروخية اخترقت مرمى المنتخب الهولندي.

وبهذا الفوز ضمن منتخب النمسا الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا كمتصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه المنتخب الفرنسي برصيد 5 نقاط.