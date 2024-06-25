نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تهدد انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن آخر تطورات الفرق الساعية للحصول على خدمات نجم الفريق الأول بنادي أتلتيك بيلباو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، أن الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو المقدّر بـ58 مليون يورو يجب أن يُدفع دفعة واحدة لمن يريد التعاقد معه.

وأضاف الموقع أن هذا الأمر سيُصعب المهمة على أي نادي يريد التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويُعد نادي برشلونة أحد أبرز الأندية المهتمة بقوة بالتعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب تشيلسي الإنجليزي الذي يريد هو الآخر الحصول على خدمات نجم منتخب إسبانيا.