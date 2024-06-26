نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يوضح موقفه من تصريحات الزمالك ونظام الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن نادي الزمالك كان على علم بنظام الدوري وشكله، وسبق أن وافق عليه.

ثروت سويلم يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الزمالك

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كيف يمكنك تنظيم بطولة دوري من أول جولة حتى آخر جولة بينما تستمر الأجندة الإفريقية؟".

وأضاف: "وضع جدول منتظم يصبح صعبًا عندما يطلب الجميع اللعب في أيام محددة، وعندما توضع مباراة إفريقية للأهلي أو أي فريق آخر، يحدث اضطراب في الجدول".

وتابع: "هذا هو نظام وشغل الاتحاد الإفريقي. إذا لم يعجبك نظامه أو الأجندة الخاصة به، فلا تشارك في بطولاته. أي شخص يتولى لجنة المسابقات سيتفاجأ بما يحدث".

وأوضح: "لقد اتخذنا خطوات لمحاولة إرضاء نادي الزمالك، لكن الزمالك اعتبر حديثي تجاوزًا ضده. قدمت اعتذاري وأحمد دياب اعتذر بالنيابة عني بسبب تصريحي بأن الفريق خارج المنافسة على الدوري".

وأكمل: "الزمالك طلب إحالتي للجنة الانضباط، ولا أمانع من ذلك. لم أقصد التقليل من كيان كبير مثل نادي الزمالك، فهو أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

وأشار إلى أن الوزير والرابطة قدموا كل الاقتراحات لحل الأزمة، لكن إدارة الزمالك تمسكت بقرار