نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يخضع لجلسة جديدة بشأن أزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات جديدة في أزمة لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب حالة إيجابية في عينات المنشطات، حيث تم رفض عينته الأولى وثبوت إيجابية العينة الثانية.

رمضان صبحي يخضع لجلسة جديدة

ووفقًا لمصادر فإنه من المقرر عقد جلسة استماع ثانية لرمضان صبحي يوم السبت المقبل، حيث سيتواجد اللاعب برفقة فريق دفاعه للدفاع عن نفسه باستعراض الأدلة المتاحة أمام أعضاء المنظمة.

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، أكد أنه تم إيقاف رمضان صبحي إجباريًا حتى صدور قرار نهائي من لجنة الاستماع.

في حال ثبوت إدانته، تتوقع العقوبة أن تشمل إيقافه لمدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للقواعد الدولية لمكافحة المنشطات.