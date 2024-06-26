الارشيف / الرياضة

رمضان صبحي يخضع لجلسة جديدة بشأن أزمة المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يخضع لجلسة جديدة بشأن أزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات جديدة في أزمة لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب حالة إيجابية في عينات المنشطات، حيث تم رفض عينته الأولى وثبوت إيجابية العينة الثانية.

رمضان صبحي يخضع لجلسة جديدة

ووفقًا لمصادر فإنه من المقرر عقد جلسة استماع ثانية لرمضان صبحي يوم السبت المقبل، حيث سيتواجد اللاعب برفقة فريق دفاعه للدفاع عن نفسه باستعراض الأدلة المتاحة أمام أعضاء المنظمة.

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، أكد أنه تم إيقاف رمضان صبحي إجباريًا حتى صدور قرار نهائي من لجنة الاستماع.

في حال ثبوت إدانته، تتوقع العقوبة أن تشمل إيقافه لمدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للقواعد الدولية لمكافحة المنشطات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا