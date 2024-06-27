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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدور الأول من منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة حاليًا على الملاعب الألمانية، إقامة 36 مباراة في المجموعات المختلفة، وإحراز 74 هدفًا، بمتوسط 2.05 هدفًا في المباراة الواحدة.

تأهل 16 منتخبًا إلى الدور الثاني، ثمن النهائي، والذي تنطلق مبارياته اعتبارًا من السبت المقبل بلقاء منتخبات ألمانيا مع الدنمارك، وسويسرا مع إيطاليا، وإسبانيا مع جورجيا، وإنجلترا مع سلوفاكيا، والبرتغال مع سلوفينيا، والنمسا مع تركيا، وفرنسا مع بلجيكا، ورومانيا مع هولندا.



ويعد المنتخب الألماني، صاحب أكبر فوز في البطولة حتى الآن، والذي حققه على حساب نظيره الإسكتلندي 5-1، كما أنه المنتخب الأكثر تهديفًا برصيد 8 أهداف في مبارياته الثلاث، أما المنتخب الصربي الذي ودع البطولة فهو الأقل تهديفًا برصيد هدف واحد.

"يورو 2024".. 74 هدفًا في الدور الأول



وحافظ المنتخب الإسباني على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث، ليكون الفائز الوحيد بالعالمة الكاملة "9 نقاط"، وأقل المنتخبات استقبالًا للأهداف، فيما كان المنتخب الاسكتلندي الأكثر استقبالًا للأهداف برصيد 7 أهداف.



ويتصدر الإنجليزي جيورج ميكوتادزي قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، بينما يعد هدف الألباني نديم باغرامي في شباك المنتخب الإيطالي هو الأسرع في "يورو 2024" بعدما سجله بعد مرور 23 ثانية فقط من بداية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي 2-1.



وتقاسم منتخبا هولندا وسلوفاكيا قائمة اللعب النظيف في الدور الأول، بإنذارين فقط لكل منهما، في حين يعد المنتخب التشيكي هو الأكثر حصولًا على البطاقات الملونة بإجمالي 11 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراويتين، وإجمالًا تم إشهار 156 بطاقة من بينها 153بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء "بطاقتي طرد مباشر وواحدة إنذارين متتاليين".