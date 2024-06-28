نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد فاركو بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح

الوسط: مروان عطية - كريم فؤاد - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الصامن بتوقيت الإمارات المتحدة، وذلك عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية، مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية.