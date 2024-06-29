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أحمد جودة - القاهرة - ينظم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق، غدًا الأحد حفلًا مصغرًا للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي بعد انتهاء رحلته مع الفريق رسميًا غدًا حيث لن يتم تمديد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء.

وقرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم تجديد عقده بالفترة المقبلة.

الأهلي يقيم حفلًا مصغرًا للفرنسي أنتوني موديست

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إنهاء التعاقد مع الفرنسي موديست بنهاية يونيو الجاري، حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري، على أن يجمع متعلقاته غدًا الأحد ويرحل عن الفريق.

وخاض موديست بقميص الأهلي 27 مباراة سجل فيها خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف آخرين، وتوج مع المارد الأحمر بثلاث بطولات وهم كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

