اتحاد الكرة يوضح: بسبب شكاوى الأندية.. ما مصير رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن القرار الأقرب بشأن مصير البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بعد نهاية عقده هو عدم تجديده.

ما مصير رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا؟

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل فيتور بيريرا، بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة التي أثرت على نتائج المباريات، وهو ما أيده العديد من الأندية في الدوري الممتاز عبر تصريحات المسؤولين في البرامج الرياضية.

وقال إيهاب الكومي في مداخلة عبر قناة "أون تايم سبورت": "آخر اجتماع مع فيتور بيريرا كان الأربعاء الماضي لمدة ساعة ونصف، وتطرقنا لعدة موضوعات منها أزمته مع الحكم الدولي محمود عاشور، وأكد رئيس اللجنة أن الحكم سيكون متواجدًا في الدوري خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "فيما يتعلق بشكاوى الأندية من التحكيم، عرضنا عليه شكاوى جميع الأندية خلال اجتماعنا الأخير، وطلبنا منه تقديم تقرير مفصل عن كل الحالات وسيعرضها علينا الأسبوع المقبل".

وتابع: "عقد فيتور بيريرا ينتهي في شهر أغسطس، والأغلبية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة يرون أن القرار هو توجيه الشكر له بعد انتهاء عقده، والاعتماد على العناصر الوطنية في الفترة القادمة".