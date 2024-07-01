الرياضة

الأهلي يتفوق على طلائع الجيش بثلاثية في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام النادي الاهلي وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بثلاثية

واستطاع الأهلي افتتاح الاهداف عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر وذلك في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

و افتتح محمد عبد المنعم أولى أهدافه في الدوري المصري بعد مساهمة من حسين الشحات في لدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32 من عمر اللقاء ليزود الأهلي تقدمه بهدفين نظيفين.

ويسعى الأهلي للفوز بكافة المؤجلات من أجل العودة لصدراة الدوري.

تشكيل الأهلي أمام الطلائع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.  ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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