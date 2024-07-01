نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالثلاثة محمد عبد المنعم يضاعف النتيجة أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام النادي الاهلي وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأضاف محمد عبد المنعم أولى أهدافه في الدوري المصري بعد مساهمة من حسين الشحات في لدقيقة 38 من عمر اللقاء.

واستطاع الأهلي افتتاح الاهداف عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر وذلك في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32 من عمر اللقاء ليزود الأهلي تقدمه بهدفين نظيفين

ويسعى الأهلي للفوز بكافة المؤجلات من أجل العودة لصدراة الدوري.

تشكيل الاهلي أمام الطلائع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏