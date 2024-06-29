نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفتح خط اتصال مع دي ليخت.. والأخير يحدد موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي مانشستر يونايتد، في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ الألماني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يريد ضم دي ليخت

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر يونايتد تواصل مع مُحيط دي ليخت باعتباره أحد الخيارات المتاحة لدعم خط الدفاع.

وأشار رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” إلى أنه دي ليخت منفتح على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى رغم عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفت رومانو، إلى أن نادي بايرن ميونخ قد يبيع دي ليخت هذا الصيف، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب الهولندي.