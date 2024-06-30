نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يعلن عن التعاقد مع الموهبة الهولندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي لاتسيو عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع المهاجم الهولندي تيجاني نوسلين قادمًا من نادي هيلاس فيرونا.

بينما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو علي أن نوسلين وقع علي عقد لمدة أربع مواسم.

و تم الاتفاق بين لاتسيو وفيرونا علي انتقال المهاجم الهولندي بمقابل 15 مليون جنية استرليني، علي أن يحصل هيلاس على 10% من عائد بيع الازرق للاعب في المستقبل.

بعد صراع مع اليونايتد.. لاتسيو يضم تيجاني

وانتقل تيجاني إلي صفوف فيرونا قادمًا من نادي فورتانا سيتارد الهولندي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وتألق المهاجم الهولندي البالغ من العمر ٢٥ عام مع فيرونا حيث أحرز ٥ أهداف وصنع ٤ تمريرات حاسمة.

وكان اللاعب محط أنظار العديد من الاندية وعلي رأسهم مانشيستر يونايتد الانجليزي وفورنتينا الايطالي.

حيث أشارت بعض التقارير الانجليزية خلال الأيام الماضية عن رغبة المان يونايتد في ضم المهاجم الهولندي في الميركاتو الحالي، الا أن رغبة اللاعب حسمت الأمور.