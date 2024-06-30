نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد حجازي ينضم إلى نادي "مفاجأة" في الدرجة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي اتحاد جدة الاستغناء عن لاعبه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، وانتقاله إلى صفوف نادي نيوم الذي ينشط في دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي) على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أحمد حجازي يغادر اتحاد جدة

وصرحت صحيفة "عكاظ الرياضية"، إن اللاعب سينضم لصفوف نيوم على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك مع بند أحقى نادي نيوم في تمديد الإعارة لموسم آخر.

وأعلنت أيضا الصحيفة عن انضمام عبد الرزاق حمد الله المهاجم المغربي لصفوف نادي التعاون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخاض حجازي الموسم الماضي مع فريقه21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، وساهم في ثلاثة أهداف.