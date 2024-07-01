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أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد منتخب الولايات المتحدة، ​كريستيان بوليسيتش​، على أهمية الفوز في لقاءهم المقبل ضد ​منتخب الأوروغواي​ في بطولة كأس أميركا 2024.

ويتصدر منتخب الأوروغواي المجموعة الثالثة حاليًا، بينما يحتاج منتخب الولايات المتحدة إلى الفوز لضمان تقدمهم في المسابقة.

بوليسيتش: لن نخذل الجماهير أمام الأوروجواي

بوليسيتش أشار إلى التركيز كمجموعة وضرورة الفوز، مؤكدًا أن الفريق متعطش لتحقيق الانتصارات. كما أكد على الضغوط التي تواجه الفريق بفضل وجود لاعبين محترفين في أوروبا، مشددًا على أنهم لن يخذلوا الجماهير.

ويخشى ​المنتخب الأميركي​ الخروج المبكر من البطولة، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب الأوروغواي المتصدر، والذي بات على مشارف الصعود لدور الثمانية.