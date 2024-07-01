فنربخشة يتخذ أولى الخطوات لضم النصيري من إشبيلية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية تركية أن ​ماريو برانكو​ المدير الرياضي لنادي ​فنربخشة​ التركي بدأ محادثات رسمية مع ​اشبيلية​ الاسباني، من أجل ضم الدولي المغربي ​يوسف النصيري​ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "Milliyet" إلى أن نادي فنربخشة بدأ يتخذ خطوات ملموسة في ملف النصيري الذي ينتهي عقده مع إشبيلية الموسم المقبل ويرحب وناديه بمناقشة العروض التي سيحصل عليها الصيف الجاري.

فنربخشة يتخذ اولى الخطوات لضم النصيري من اشبيلية



وجاءت تحركات نادي فنربخشة بتوصية من ​جوزيه مورينيو​ مدرب الفريق الجديد الذي عبر عن رغبته في الاستفادة من خدمات هداف إشبيلية خلال المرحلة المقبلة.

وبالإضافة إلى عرض الفريق التركي ينظر إشبيلية أيضا في مجموعة من الاختيارات لبيع عقد النصيري بعدما عبرت مجموعة من الأندية على اهتمامها بخدمات اللاعب منها وست هام الانكليزي وميلان الإيطالي، فضلا عن عروض من أندية سعودية.