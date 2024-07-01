نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إسبانية | أتلتيكو مدريد يحسم صفقة مدافع ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية عن إتمام نادي اتلتيكو مدريد التعاقد مع المدافع الاسباني صاحب الاصوال الفرنسية روبن لو نورماند قادمًا من نادي ريال سوسيداد.

وأشارت التقارير إلي أن صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عام ستكلف خزينة الروخي بلانكوس 30 مليون جنية أسترليني.

وأكدت التقارير أن روبن لو نورماند سيوقع علي عقد طويل المدي مع الروخي بعد إجراء الفحوصات الطبية.

الروخي بلانكوس يتعاقد مع مدافع سوسيداد

و يسعى نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، لحسم العديد من الصفقات، لسد احتياجات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الفريق الاسباني في الوقت الحالي عن مدافع أخر لتدعيم مركز الدفاع بعناصر قادرة علي صناعة الفارق تساهم في العودة إلي منصات التتويج مجددًا.

