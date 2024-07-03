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أحمد جودة - القاهرة - وزير الرياضة: تفعيل الجهات الشبابية في المجتمع المصري أولوية

وزارة الشباب والرياضة، صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببعض التصريحات عقب حلف اليمين الدستوري ظهر اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة إكسترا نيوز الفضائية، وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، «شرف أن أكون متواجد في الحكومة المصرية للمرة الثانية، والعمل مجددا مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي خاصةً في فترة مليئة بالتحديات».

وأضاف، في تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة الشباب والرياضة أحد الوزارات المحورية التي تضع رؤية ومنهج مرتبط بخطة الدولة 2030، وجرى التوقيع على أولويات ومحددات وتكليفات القطاعين الشبابي والرياضي، وجميعها تستهدف بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية وربطها بالمشكلات الموجودة من خلال التوظيف وريادة الأعمال والتطوير والتعليم والتدريب.

الدكتور أشرف صبحي

وأشار إلى أنه ضمن الأولويات، تفعيل الجهات الشبابية في المجتمع المصري، قائلًا: «نتعامل مع منهج عمري من 5 إلى 40 عاما، والبرامج تتغير وفقا لاستراتيجية ورؤية الدولة»، مضيفا: «سنبتكر ملفات جديدة بجانب استكمال الملفات القائمة، ويجب ألا ننسى أن مصر مركز لاستضافة الأحداث الدولية، ونستعد لاستضافة الأولمبيات هذا الشهر، ودورة الألعاب الأفريقية 2027 عبر التطوير الإنشائي والاستثماري والعمل في ظل منظومة اقتصادية كبيرة».

أبرز تصريحات وزير الشباب والرياضة بعد أداء اليمين الدستوري

وتابع: «مصر دولة شابة و65% من تعداد السكان من شريحة الشباب، وملفات الشباب في غاية الخطورة والرياضة أحد ملفاتنا ولكن هذه الصورة الذهنية نعمل على تغييرها».

واستكمل: «نتكامل مع كافة مؤسسات المجتمع ونستهدف العمل الجماعي وننسق مع الوزارات والجهات المعنية للوفاء باحتياجات الشباب والأسر المصرية، ونتعامل مع مختلف الهيئات خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال ونستهدف البنوك والجامعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف ولدينا آليات متعددة لذلك»، مشيرا: «طورنا مراكز الشباب وتعاونا مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك، بنظام اقتصادي البي أو تي وأنفقنا 5 مليارات جنيه على 5 آلاف مركز شباب وتحقق زيادة العوائد لهذه المراكز بفضل إدارة القطاع الخاص لها، وحولناها إلى «مركز مجتمعي» أو مركز خدمة مجتمع ليتعامل مع الأسر ككل».

وأشار صبحي إلى وجود أكثر من 1200 نادي رياضي تعاملت معه الوزارة في خطتها للنهوض بالرياضة، وتعاونا أيضا في ذلك مع القطاع الخاص للتطوير، وجرى ضخ 8 مليارات جنيه لدعم هذه الأندية والمستهدفات للوزارة لا تزال مرتبطة برؤية مصر 2030.

الدكتور أشرف صبحي

ويواجه الدكتور أشرف صبحي العديد من الأزمات والتحديات خلال الفترة المقبلة بالمجال الرياضي من أبرزها مشكلة تطوير المنظومة الرياضية بالكامل خاصة في ظل الأزمات التي ظهرت على الساحة خلال الأيام الماضية كتغير نظام بطولة الدوري العام، وتطوير المنظومة التحكيمية.

وكان قد تولي الدكتور أشرف صبحي مهمة وزارة الشباب والرياضة منذ 6 سنوات خلفًا خالد عبد العزيز الوزير السابق، حيث تعد هذه هي الولاية الثانية له بالوزارة تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.