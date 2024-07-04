نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. موقف المصري من رحيل غيلاس القناوي والتجديد مع فخر الدين بن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتعاقد مع لاعب وسط فريق المصري البورسعيدي غيلاس القناوي.

وكشف مصدر خاص لـ "دوت الخليج" موقف النادي المصري البورسعيدي من رحيل لاعب الفريق الجزائري غيلاس القناوي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف نادي "اتحاد العاصمة الجزائري".

واضاف المصدر أن اللاعب من الركائز الأساسية للأخضر البورسعيدي ومن غير الصحيح إطلاقًا التحدث عن رحيله في الوقت الحالي عن الفريق.

من جانبه طلب علي ماهر المدير الفني للفريق من مسؤولي النادي ضرورة تجديد التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذي بنتهى عقده مع المصري بنهاية شهر يونيو الماضي، ويمتلك اللاعب عرضًا من نادي الزمالك وذلك حسبما أكد الإعلامي "أحمد شوبير" في أحد البرامج.

ويستعد المصري البورسعيدي لملاقاة بلدية المحلة في منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها عصر الأحد المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد.

