نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة للتصفيات.

ويشارك في قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر، ومنتخب المغرب (البلد المضيف) وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

وتواجد منتخبنا الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وجاء التصنيف كالآتي:

التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي وإفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع: النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، إثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.

وضمت مجموعة منتخب مصر كل من:

-كاب فيردي

-موريتانيا

-بتسوانا

