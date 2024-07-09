مواجهة مرتقبة بين الأوروغواي وكولومبيا

مواجهة مرتقبة بين الأوروغواي وكولومبيابعد ظهورهما اللافت في النسخة الحالية من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) المقامة حاليا في الولايات المتحدة، يسعى منتخبا الأوروغواي وكولومبيا لبلوغ المباراة النهائية للمسابقة.

ويلتقي المنتخبان فجر بعد غد الخميس على ملعب بنك أوف أمريكا بولاية نورث كارولينا، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وعزز منتخب الأوروغواي سمعته كأحد أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية من الناحية الدفاعية، بعدما أبقى نظيره البرازيلي عاجزا عن هز شباكه خلال مباراتهما، رغم تعرض قلب دفاعه رونالدو أراوخو للإصابة في الشوط الأول، قبل أن يتم طرد المدافع ناهيتان نانديز في الشوط الثاني.

وسيخوض منتخب كولومبيا اللقاء منتشيا بفوزه الساحق على بنما بخمسة أهداف دون رد. وحافظ فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو على سجله خاليا من الهزائم في 27 مباراة متتالية في مختلف المسابقات.

وفي حال فوز منتخب كولومبيا على نظيره الأوروغواياني، فإنه سيحقق رقما قياسيا جديدا لأطوال فترة بلا هزيمة على مدار تاريخه. وربما تكون سلسلة انتصارات كولومبيا التي استمرت 10 مباريات متتالية قد توقفت خلال تعادلها 1 / 1 مع البرازيل في آخر لقاءاتها بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، لكن الفريق يستعد للظهور الآن في الدور قبل النهائي للمسابقة للمرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة.

ومع ذلك، لم يتأهل المنتخب الكولومبي، صاحب الميدالية البرونزية في نسختي 2016 و2021 بكوبا أمريكا إلى النهائي منذ تتويجه الوحيد باللقب القاري عام 2001، عندما استضاف البطولة على ملاعبه.

وفرض التعادل نفسه على آخر 3 لقاءات بين المنتخبين، من بينها التعادل بدون أهداف في دور الثمانية لنسخة كوبا أمريكا الماضية، التي أقيمت بالبرازيل عام 2021. وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 45 مباراة بجميع البطولات، حيث كانت الأفضلية للأوروغواي، التي حققت 20 فوزا، مقابل 14 انتصارا لمصلحة كولومبيا، وخيم التعادل على 11 لقاء.

يذكر أن الفائز من المنتخبين سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) وكندا.