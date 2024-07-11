كولومبيا تواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

كولومبيا تواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكاتأهل منتخب كولومبيا لنهائي كوبا أميركا 2024 بفوزه على أوروغواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم بالدور نصف النهائى من البطولة، على ملعب "بنك أوف أمريكا"، بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

جاء هدف فوز كولومبيا على اوروغواي عبر ليرما سوليس في الدقيقة 38 من المباراة بعدما حول ركنية جيمس رودريجيز برأسه في شباك اوروغواي.

وفى الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمونوز لاعب كولومبيا لاعتدائه على المنافس بدون كرة ليكمل الفريق المباراة منقوصا وينجح فى التأهل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الأرجنتين مع كولومبيا في النهائى فجر الاثنين المقبل على ملعب هارد روك، على أن يلتقي منتخبا كندا واوروغواي في مباراة تحديد المركز الثالث فجر الأحد المقبل.

