كولومبيا تواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا
تأهل منتخب كولومبيا لنهائي كوبا أميركا 2024 بفوزه على أوروغواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم بالدور نصف النهائى من البطولة، على ملعب "بنك أوف أمريكا"، بولاية نورث كارولينا الأمريكية.
جاء هدف فوز كولومبيا على اوروغواي عبر ليرما سوليس في الدقيقة 38 من المباراة بعدما حول ركنية جيمس رودريجيز برأسه في شباك اوروغواي.
وفى الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمونوز لاعب كولومبيا لاعتدائه على المنافس بدون كرة ليكمل الفريق المباراة منقوصا وينجح فى التأهل.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب الأرجنتين مع كولومبيا في النهائى فجر الاثنين المقبل على ملعب هارد روك، على أن يلتقي منتخبا كندا واوروغواي في مباراة تحديد المركز الثالث فجر الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كولومبيا تواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.