أتلتيكو مدريد يجدد عقد حارسه

أتلتيكو مدريد يجدد عقد حارسهأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم، تجديد عقد حارس مرماه أليخاندرو إيتوربي حتى 2027.

وقال النادي الإسباني في بيان، إن إيتوربي /20 عاما/ قدم مستويات مميزة مع فريق الشباب، ويثق الجهاز الفني في قدراته الفنية ليستدعيه المدرب للفريق الأول، بعدما تألق الموسم الماضي بشكل لافت.

وأضاف النادي، أن العقد المبرم مع حارس مرماه ينتهي في صيف عام 2025، غير أن عددا من الأندية الأوروبية تلاحقه بهدف الانضمام إليها، لذلك تم تأمين استمراريته مع النادي بتجديد عقده.

وشارك إيتوربي في (69) مباراة حتى الآن في مسيرته، ودخل مرماه (69) هدفا، وخرج بشباك نظيفة في (28) مباراة.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد (76) نقطة، خلف جيرونا الثالث، وبرشلونة الثاني، وريال مدريد المتوج باللقب.