نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر التقرير التالي، موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة.

ويلتقي نادي البنك مع نادي سموحة مساء اليوم السبت والموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة البنك الأهلي مع سموحة في الدوري المصري عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، أحداث مباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.