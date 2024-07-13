نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يطارد صفقة مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليفربول، لتدعيم خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ليفربول يضع عينه على رابيو

يضع نادي ليفربول، عينه على الإيطالي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس السابق، للحصول على خدماته هذا الصيف.

وبحسب تقارير صحفية فأن ليفربول هو أحد الأندية التي تواصل معها وكيل أعماله أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس السابق والمتاح في صفقة انتقال مجانية.

وتبلغ قيمة رابيو السوقية 35 مليو نيورو حسب موقع ترانسفير ماركت، وقد سبق له اللعب لأندية مانشستر سيتي “الشباب”، وباريس سان جيرمان وتولوز قبل محطته الأخيرة مع يوفنتوس.