تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة للاعبي الزمالك

واكتفت هذه المجموعة، بأداء تدربيات تأهيلية واستشفائية داخل في صالة الجيمانيزيوم، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس الوقت، خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة طلائع الجيش، تدريبات بدنية وتأهيلية، قبل خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية، تم خلالها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها، وذلك تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.