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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - اعتذار واعتزال شهد سعيد محليًا ودوليًا على الهواء (فيديو)، أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات عن عدم مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بسبب أزمتها مع زميلتها جنة عليوة.

بداية أزمة شهد سعيد وجنة عليوة

وشهدت الأيام الماضية تداول أزمة تعمد شهد سعيد إيذاء زميلتها جنة شهر أبريل الماضي، مما أسفر عن تصعيد من كافة الجهات الرسمية لإعادة دراسة موقف شهد من المشاركة في الأولمبياد.

وتعرضت جنة لإصابة باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع بسبب شهد سعيد.

وأعلن اتحاد الدراجات المصري في ذلك التوقيت إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

قبل أن تظهر شهد سعيد، ضمن صور البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس وهو ما أثار غضب الكثيرين.

وسئُلت شهد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" عن ماذا سيكون رد فعلها لو نفس الواقعة كانت حدثت معها؟، ردت، قائلة: "والله ما كنت هعمل حاجة، وكنت سأقبل اعتذارها لو كنت أنا مكانها، مثل هذه المواقف تحدث في الدراجات، وما الذي يدفعني لفعل ذلك؟، ما حدث ليس تعمد مني ضد جنة".

وأضافت: "أعرف أن الناس لا تريدني أن أمثل مصر في الأولمبياد، ولكن هم ظلمني، وأنا أتمنى تمثيل مصر".

شهد سعيد: تعبت كثيرًا

وأكملت: "تعبت كثيرًا لمدة 3 سنوات من أجل أن استطيع تمثيل مصر في الأولمبياد".

وتابعت: "لن أمارس رياضة الدراجات مرة أخرى (مش عاوزة ألعب عجل تاني)، ولن أذهب للأولمبياد وأقدم الآن اعتذارا عن عدم المشاركة في باريس 2024".

وأكدت: "قررت عدم المشاركة في أولمبياد 2024 بسبب هجوم الناس ضدي وعدم رغبتهم في تمثيل مصر".

وأتمت: "نحن نتأثر بما يقال عبر السوشيال ميديا، أخطأت واعترف بذلك ولكن لست متعمدة، واعتذرت لجنة من قبل ولكن رفضت اعتذاري".

فتح تحقيق رسمي

وقررت السلطات المصرية فتح تحقيق رسمي في مشاركة لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد بأولمبياد باريس رغم إيقافها على خلفية إصابتها لزميلتها جنة عليوة، في إحدى البطولات المحلية وإبعادها نهائيا عن اللعبة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة الخميس، مخاطبة اللجنة الأولمبية لدراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس وفقًا للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية.

وأرسلت الوزارة خطابًا للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقًا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن.

الاتحاد الدولى يرد بشأن موقف مشاركة شهد سعيد فى أولمبياد باريس

قام مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام بمخاطبة نظرائهم بالاتحاد الدولى للاستفسار عن صحة موقف شهد سعيد من المشاركة فى أولمبياد باريس.

وكشف مصدر باتحاد الدراجات أن الاتحاد اتخذ أقصى عقوبة على اللاعبة بالإيقاف عام والغرامة المالية، والإيقاف جاء محليا، خاصة أن الواقعة كانت ببطولة الجمهورية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية تستمع غدا إلى أقوال شهد سعيد ومسئولي اتحاد الدراجات وكذلك جنة عليوة.