نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصفاقسي التونسي يكشف حقيقة التعاقد مع كريستو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف جوهر العذار المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي، عن موقف ناديه من التعاقد مع اللاعب محمد الضاوي "كريستو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال جوهر العذار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "هناك اهتمام بضم محمد الضاوي "كريستو" من الأهلي".



وتابع: "نهتم بضم "كريستو" من الأهلي، وأجرينا اتصالات بالفعل، لكن لم نقدم عرضا رسميا للأهلي حتى الآن".



واختتم جوهر العذار المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي، حديثه قائلًا ستحدد كافة الأمور في الأيام القليلة المقبلة".



جدير بالذكر أن كريستو قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء، مطلع عام 2023 الماضي قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي.



ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع النادي الأهلي 15 مباراة فقط، في مختلف البطولات، وصنع هدفًا واحدًا.