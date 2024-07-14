نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام أسامة: حسام أشرف وماجد هاني ظهرا في بلدية المحلة بمستوى رائع وعودتهما مكسب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسام أسامة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الفريق المقبلة أمام بلدية المحلة صعبة، مشددا على أن لاعبي القلعة البيضاء قادرين على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في الإستفادة من الناشئين خلال المباريات الأخيرة، وحسام أشرف وماجد هاني ظهرا في بلدية المحلة بمستوى رائع وعودتهما مكسب للزمالك".

وأضاف: "سعيد بالتعاون مع أحمد عبد الرؤوف في مجال التدريب وبيننا تفاهم كبير، والإصابات أثرت على تجربتنا مع بلدية المحلة".