أستون فيلا يضم لاعبه السابق من هال سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" أن أستون فيلا الانجليزي نجح في الاتفاق مع هال سيتي علي ضم جادين فيلوجين خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الانجليزي سيخضع للفحوصات الطبية غدًا "الاثنين"، وسيوقع مع الفيلا حتي يونيو 2030.

ووفقًا لخبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو فإن جادين فيلوجين، سينتقل إلي صفوف أستون فيلا مقابل 13 مليون جنية استرليني بالاضافة إلي 30% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

أستون فيلا يضم جادين فيلوجين

والجدير بالذكر أن هال سيتي ضم اللاعب الانجليزي البالغ من العمر 22 عام، قادمًا من أستون فيلا عام 2023 بمقابل 6 مليون جنية استرليني.

وشارك جادين فيلوجين مع هال سيتي الموسم الماضي في 32 مباراة أحرز خلالهم 12 هدف وصنع 6 تمريرات حاسمة.