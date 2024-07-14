نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: عقوبة اللجنة الأولمبية لشهد عادلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بقرار اللجنة الأولمبية بإستبعاد لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد من المشاركة في أوليمبياد باريس على خلفية إدانتها في واقعة إصابة اللاعبة جنة محمد

شبانة: عقوبة اللجنة الأولمبية لشهد عادلة لكن لا "تذبحوها"

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن شهد ليست الوحيدة التي يجب أن تتعرض للمسائلة والعقاب فيجب معاقبة رئيس اتحاد الدرجات إضافة إلى مدربها الذين أوجدوا المبررات لها وأن تعمد الإصابة شيئ عادي ودارج في اللعبة وهو ما يخالف ميثاق الرياضية الأولمبي وشرفها.

وأتم شبانة بأن شهدت حصلت على عقاب رادع لكن لا يجب أن يتم ذبحها والتضحيه بها حتى لا نخسر بطلة في لعبة رياضية خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها ستعتزل اللعبة.. مضيفا إنه يجب إحتوائها وان تتعلم من خطئها ثم تمارس رياضتها بشكل طبيعي.

